Leerlingen nemen afscheid van hun VTI met luid applaus

Op 10 januari trekken de 750 leerlingen en 125 personeelsleden naar een nieuwe campus in de Vaartdijkstraat. Maar niet zonder een passend afscheid van de oude campus: een luid applaus op de speelplaats. Jos Loridan , Algemeen Directeur VTI Brugge: "Het is een einde van bijna 90 jaar op deze locatie. We zijn er ingetrokken in 1932. En voordien was het een psychiatrisch ziekenhuis. In de geschiedenis hebben we dit natuurlijk 20 keer verbouwd en is het steeds groter geworden."

Hier gaat alles binnenkort tegen de vlakte en er komen woningen en appartementen in de plaats.