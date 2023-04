Stille wake voor overleden monitor op Transfosite

Aan de site Transfo in Zwevegem is een stille wake gehouden voor de monitor die er woensdagavond van een deathride is gevallen. De Lauwenaar van 24 overleed ter plaatse.

Het ongeval, op het eind van een happening voor West-Vlaamse internaten, maakte veel emoties los. De jonge twintiger was nog maar een paar maanden aan de slag als begeleider bij avonturenkampen bij de organisatie Oenanthe. Hij was er graag gezien en stond aan het begin van zijn droomcarrière. Wat er precies is foutgelopen is nog niet duidelijk: het arbeidsauditoraat onderzoekt hoe de jongeman van metershoog is kunnen vallen.

Gisteravond kwamen vrienden en familie samen op de plaats van het ongeval. Ook enkele van zijn collega's waren er aanwezig. Ze zochten steun bij elkaar en legden bloemen en een t-shirt neer.

