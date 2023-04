"Kan traumatisch zijn voor wie zoiets ziet gebeuren"

In de internaten was er ook vandaag heel wat opvang voorzien voor de leerlingen die het overlijden van de monitor na de val van de deathride in Zwevegem hadden gezien. Sommigen waren dan ook erg onder de indruk. Voor wie zoiets voor z'n ogen ziet gebeuren kan dat traumatisch zijn.

"Onze leerlingen zijn vrij sterk onder de indruk. We spreken hier toch over relatief jonge leerlingen, leerlingen van de eerste en tweede graad. De jongsten zijn twaalf of dertien. Voor hen heeft dat toch een grote impact. De leerlingen zijn op dit moment vrij stil. Ze zoeken steun bij elkaar", klinkt het bij scholengroep Katholiek Onderwijs Brugge en Ommeland.

En in andere West-Vlaamse internaten is het niet anders. De leerlingen van Barnum in Roeselare en Hotelschool ter Duinen in Koksijde stonden vlakbij toen de jongeman neerstortte.

"Zo'n dramatische gebeurtenissen hebben natuurlijk een grote impact op zowel de leerlingen als op het personeel. In de komende periode zullen onze internaten een warme omgeving creëren waarbij de internen met hun emoties aan de slag kunnen. Dat gebeurt meestal in groepsgesprekken. Natuurlijk reageert iedereen op zijn eigen manier daarop. Er zijn ook leerlingen die nood hebben aan individuele gesprekken en daarvoor zijn onze begeleiders en opvoeders ook bereikbaar en beschikbaar", klinkt het.

Opvoeders, slachtofferhulp en de centra voor leerlingenbegeleiding houden de komende dagen de vinger aan de pols.

