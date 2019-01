Stil zwart protest in school in Waregem

In Waregem protesteren leerlingen en leerkrachten van het O.L.V-Hemelvaartinstituut tegen de geplande hervormingen. Ze zijn in het zwart gekleed en hebben plakband op de mond.

De school maakt deel uit van de scholengemeenschap Sint-Paulus in Waregem. De directie wil het lokale onderwijs hervormen en daardoor worden bepaalde richtingen in sommige scholen geschrapt. Vier op vijf van de leerkrachten van het O.L.V.-Instituut pikken dat niet en dienden een klacht in. Ze vinden dat er te weinig inspraak is.

"Beperkte veranderingen"

Volgens de overkoepelende directie van de scholengemeenschap Sint-Paulus zijn de veranderingen beperkt. Bovendien zullen ze ook geleidelijk worden ingevoerd.

