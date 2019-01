School dient klacht in tegen hervormingsplannen

Er is onrust bij de leerkrachten van de scholengemeenschap Sint-Paulus in Waregem. Want de hervorming die de directies willen doorvoeren, gaat gepaard met het schrappen van richtingen in bepaalde scholen.

Tachtig procent van de leerkrachten van het O.L-V-Hemelvaartinstituut pikt dit niet en ondertekende een klacht bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Het Hemelvaartinstituut op de Markt in Waregem is één van de zeven scholen van de scholengemeenschap Sint-Paulus. Het hervormingsplan voorziet een eerste brede graad, maar vanaf de tweede graad zullen de leerlingen dan bijvoorbeeld voor Latijn of Grieks naar het College moeten. Het Hemelvaartinstituut krijgt dan weer het domein Handel-Talen.

Maandag zwart protest

De verandering zal maar merkbaar zijn in het schooljaar 2021-2022 en dat voor de leerlingen die nu zullen instromen. Zij zullen dan eventueel veranderen van school na de eerste graad. Maar volgens de protesterende leerkrachten van het O.LV.-Hemelvaart is het hervormingsplan niet met de wettelijke inspraak tot stand gekomen. Daarom dienen ze een klacht in. Ze wijzen er ook op dat jongeren en ouders vaak kiezen voor een bepaalde schoolcultuur en dat die dus verloren gaat. Maandag is er alvast een stil ‘zwart’ protest gepland.

De directies van de zeven scholen hebben sowieso het plan ondertekend. Sommige scholen krijgen er ook richtingen bij. Zo zal het Sint-Vincentiusinstituut in Anzegem moderne talen aanbieden.