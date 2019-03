De algemene stakingsdag morgen in het onderwijs zal ook voelbaar zijn in de middelbare scholen. De stakingsbereidheid is er met ruim 30% wel minder dan die in de basisscholen. Gisteren gaven we al mee dat daar meer dan 50% staakt.

Voor het secundair zullen er onder meer in scholen in Kortrijk, Menen en Oostende geen lessen zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval in de Petrus- en Paulusschool West in Oostende, het vroegere VTI. Daar staakt morgen de helft van de 140 personeelsleden en dat is meer dan in andere middelbare scholen. De 600 leerlingen blijven beter thuis, zo maakt een brief aan de ouders duidelijk.

In de hogescholen Howest en Vives zou maar 10% van het personeel staken.

