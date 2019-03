Veel leerkrachten zullen woensdag staken

De vier onderwijsvakbonden roepen hun leden op om nu woensdag het werk neer te leggen voor een grote algemene onderwijsstaking en het ziet er naar uit dat de respons groot is, zeker in de basisscholen.

Meer dan de helft van de leerkrachten is van plan thuis te blijven. Betere administratieve ondersteuning en meer hulp van kinderverzorgsters in de kleuterklas, het zijn maar enkele van hun eisen. Ook de uitrol van het M-decreet blijft een heikel punt.

"Wat West-Vlaanderen betreft zal ruim de helft staken. De cijfers lopen nog binnen, want het is pas op woensdag. Er zijn ook regionale verschillen. In Kortrijk, Roeselare en Brugge-Oostkust zal de staking nog ruimer zijn," zegt Johan Berghmans van de vakbond COV West-Vlaanderen.

De 480 leerlingen van de lagere en kleuterschool Sint-Vincentius in Bissegem zullen woensdag alvast voor een gesloten schoolpoort staan. De stakingsbereidheid bij de meer dan 30 leerkrachten is daar compleet. Ook de directie staakt mee.

Ook in secundair grote bereidheid

De stakingsoproep is algemeen, dus ook in het secundair zullen lessen niet doorgaan en scholen sluiten. In het hoger onderwijs is er in het algemeen minder animo.