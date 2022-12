Slechts 17 aspiranten gestart aan politieopleiding

Vandaag zijn amper zeventien nieuwe kandidaten gestart aan de West-Vlaamse Politieschool in Zedelgem. In juni was het nog onzeker of de opleiding zou kunnen doorgaan: "Maar door een tekort in de korpsen kunnen we niet anders", zegt directeur Steve Margodt.

Zeventien aspiranten beginnen vandaag aan hun opleiding tot agent. Jaarlijks zijn er drie startmomenten aan de West-Vlaamse Politieschool, al was de start voor de opleiding in december tot september nog onzeker. "Kandidaten moeten te lang wachten om hun testen te mogen afleggen. Daardoor stromen ze niet snel genoeg door om hier in Zedelgem te starten", zei Nicholas Paelinck van de lokale politie in juni.

Tekort in politiezones

Daarom liet de directeur van de West-Vlaamse Politieschool in juni weten dat ze de opleiding in december zouden schrappen. "Normaal hebben wij twee opleidingen in het najaar, telkens met 64 aspiranten. Nu staan er maar 25 op de wachtlijst", zei Steve Margodt toen in een interview.

Maar doordat er in april maar 40 kandidaten waren gestart, zitten de politiezones met serieuze tekorten. "We kunnen dus niet anders dan de opleiding toch te organiseren", liet Margodt weten in september.

Onvoldoende kandidaten

Toch kent het goede nieuws van september een serieuze terugval. "We hadden in plaats van 64 aspiranten, er 32 gevraagd voor december. Uiteindelijk zijn er zeventien gestart", zegt Steve Margodt.

Dat lijkt niet veel, maar toch is elke kandidaat broodnodig. "We willen de korpsen en politiemensen niet in de kou laten staan."