Toekomstige inspecteurs starten dan toch in december aan opleiding

De West-Vlaamse politieschool zal dan toch een opleiding tot aspirant-inspecteurs voorzien in december. Eerder was dat nog niet zeker, omdat er onvoldoende personeel is om alles op te vangen. "Toch zien we ons genoodzaakt omdat de zones met een tekort kampen", klinkt het.

De tweede aspirantengroep van dit jaar start in oktober al met de opleiding in de West-Vlaamse politieschool in Zedelgem. "Zoals gevraagd kunnen er dan 64 aspiranten starten, in april waren dat er maar 40", zegt directeur Steve Margodt.

"Testen laten lang op zich wachten"

In juni was er nog twijfel of de opleiding van december wel zou kunnen doorgaan, omdat er te weinig kandidaten konden doorstromen. De oorzaak lag, volgens de politiezones en de politieschool, bij de federale politie.

Om aan de opleiding te mogen starten, moet je eerste enkele testen afleggen. En daar wringt het schoentje. "Kandidaten moeten te lang wachten om hun testen te mogen afleggen. We zouden als politiezones graag zelf willen rekruteren en opleiden", klonk het toen.

Personeelstekort

Nu komt de West-Vlaamse politieschool met het goede nieuws dat kandidaten dan toch in december kunnen starten. Ook daar hadden ze 64 kandidaten gevraagd, voorlopig zijn het er nog maar 24. "Maar we kunnen niet anders. Doordat er in april maar 40 gestart zijn, zitten ze in de politiezones met serieuze tekorten", zegt Margodt.

"Ook wij zitten met een personeelstekort, tel daarbij nog de loonstijgingen en de energieprijzen... Maar er is geen andere optie", zegt Steve Margodt nog.

Binnenkort plaatst de politieschool nog een nieuwe vacature.

Lees ook: