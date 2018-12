Slachterij Lammens trekt naar Raad van State

De beslissing om de erkenning in te trekken, komt van federaal landbouwminister Ducarme en het FAVV. Al sinds oktober zit Lammens in het oog van een salmonellastorm. Lammens verzet zich nu tegen die beslissing bij de Raad van State. Lammens ligt al een week stil, na een bezoek van een deurwaarder op vrijdag 21 december. De erkenning van het kippenverwerkend is ingetrokken, omdat het risico op salmonellabesmetting via de voedselketen te groot is. Een beslissing van federaal landbouwminister Ducarme en het FAVV, waartegen Lammens zich nu verzet bij de Raad van State.



"Met de procedure in kortgeding hopen we op 7 januari weer te kunnen slachten en snijden. Op 14 december hadden we zelf al proactief beslist om de bereidingen stop te zetten. Dat op 21 december ook onze slacht- en snijvergunning ingetrokken werd, is een schok voor ons. In die afdelingen is nooit salmonella aangetroffen. We maken geen bereide producten meer, tot er klaarheid is", zegt een strijdvaardige crisismanager Koen Goossens.

Mol in bedrijf ?

De bedrijfsleiding staat naar eigen zeggen voor een raadsel. De slachterij, die onlangs nog het herstelplan voor een bedrijf in moeilijkheden goedgekeurd kreeg, sluit sabotage door een interne medewerker niet uit.

"Samen met de professor De Zutter van UGent trachten we de problematiek aan te pakken. Het is heel gek. Eén op twintig stalen geeft een licht positieve melding. Zitten we met een mol? We gaan dat uitzoeken", zegt Koen Goossens.

Lammens levert kippenvlees aan drie grote klanten: Carrefour, de Colruytgroep en slagerijketen Renmans. Die laatste twee hebben de samenwerking voorlopig opgeschort. Nochtans heeft het bedrijf naar eigen zeggen het voorbije halfjaar 800 000 euro in hygiëne geïnvesteerd. Ondanks de bescherming tegen schuldeisers waaronder het bedrijf kon blijven draaien, en waarvan het herstelplan eind november is goedgekeurd. Het bedrijf stelt 175 mensen te werk.

Lees ook: