Herstelplan redt 170 jobs bij pluimveebedrijf Lammens

De rechter in Brugge heeft het herstelplan van pluimveeslachterij Lammens uit Wijnendale bij Torhout, goedgekeurd.

Bijna negen op tien schuldeisers gaan akkoord met het betalingsplan, en dat betekent dat Lammens vanaf maandag weer als een gewoon bedrijf kan functioneren.

Verlies

Vijf maanden geleden vroeg Lammens bescherming tegen zijn schuldeisers, wegens financiële problemen. Het bedrijf maakte vorig jaar 2 miljoen euro verlies, en ook dit jaar ging het de verkeerde kant uit. De vleeskippenverwerker die levert aan supermarkten, schrapte enkele producten uit het gamma en zette eerder al een tachtig tijdelijke werknemers aan de deur.

170 jobs gered

De rechter schold Lammens 65% van zijn schulden kwijt, het overblijvende bedrag kan op een termijn van vijf jaar renteloos af betaald worden. Bij Lammens werken meer dan 170 werknemers, hun toekomst is nu gevrijwaard. Het bedrijf kwam de voorbije maanden enkele keren in het nieuws voor een terugroeping van onder meer kippenbomstammetjes waar een risico was op salmonella-besmetting.

