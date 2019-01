Het bedrijf wilde de beslissing van de federale minister van landbouw Ducarme laten schorsen nadat die de erkenning van het slachthuis en als fabrikant van vleesbereidingen had ingetrokken. Dat gebeurde nadat er salmonella in verschillende producten was aangetroffen. Die waren eerder uit de rekken gehaald. Lammens wilde de beslissing uit dringende noodzaak laten teniet doen en wilde maandag weer opstarten. Maar dat gebeurt dus niet.

