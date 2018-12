Aspe en Marec hebben nieuw boek klaar

Het Brugse duo Pieter Aspe en Marec hebben hun boek ‘Dossier van de duivel’ voorgesteld in de Ryelandtzaal in Brugge.

Het gaat om een beeldverhaal dat leest als een thriller. Misdaadauteur Pieter Aspe schreef een eigen verhaal over een stukje duister Brugs verleden met zwarte missen en wulpse dames. Marec keek mee over zijn schouder en zorgde voor de verrassende tekeningen. De voorstelling startte met een cabaretvoorstelling in het Parijs van eind negentiende eeuw. Wie toen wat meer wilde zien dan een blote enkel moest in de lichtstad zijn.

‘Dossier van de duivel’ is uitgegeven bij Aspe nv, de nieuwe uitgeverij van Pieter Aspe en Marec.