Schietpartij Roeselare: twee verdachten aangehouden

Twee verdachten die bij de schietpartij in Roeselare zijn betrokken, zijn door de onderzoeksrechter aangehouden. Eén minderjarige is door de jeugdrechter geplaatst in een instelling.

Uit het onderzoek blijkt dat de schietpartij plaatsvond in een poging tot afpersing tijdens een mislukte deal. Daarbij waren in totaal 4 verdachten betrokken, het dodelijke slachtoffer en drie andere aanwezigen: twee meerderjarigen van 20 uit Brugge en Roeselare en één minderjarige. De twee zijn nu dus aangehouden, de minderjarige is geplaatst in een jeugdinstelling. Bij de schietpartij in de Weststraat in Roeselare kwam een jongeman van 19 uit Menen om het leven. Wie heeft geschoten, is nog niet duidelijk.

