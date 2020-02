Man (20) opgepakt na dodelijk schietincident Roeselare

Politie en parket hebben een man (20) opgepakt na het dodelijk schietincident in Roeselare van gisteravond. Hij wordt in de loop van de dag verhoord door de onderzoeksrechter. Die zal beslissen of de man wordt aangehouden.

Het incident gebeurde gisteravond rond 21u in de Weststraat in Roeselare. Volgens het parket is hierbij een vuurwapen gebruikt. Een jongeman van 19 kwam hierbij om het leven. Hij woont in Menen en is afkomstig uit Azerbeidzjan.

Volgens buren gebeurden de feiten na een ruzie op straat. De hulpdiensten kwamen ter plaatse maar voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. Hij stierf op straat.

Ook fiets onderzocht

De federale gerechtelijke politie kwam ter plaatse voor het onderzoek. Ook een wetsarts en een wapendeskundige waren aanwezig voor het onderzoek. Omdat de feiten zwaar zijn liet het parket ook een onderzoeksrechter ter plekke komen. Opvallend was dat ook een fiets is onderzocht op sporen.

Een man van 20 uit Roeselare is dus opgepakt voor de feiten. Hij wordt verdacht van moord en verschijnt in de loop van de dag voor de onderzoeksrechter. Er komt ook nog een autopsie op het lichaam van het slachtoffer.

Over de aanleiding van de ruzie is er voorlopig geen informatie. "In het belang van het onderzoek wordt niet verder gecommuniceerd", zegt het parket.