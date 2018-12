Sander Loones minister af

De 39-jarige Loones zetelde sinds 2014 in het Europees parlement en was ondervoorzitter van N-VA. Daarvoor was de West-Vlaming al aan de slag bij de N-VA-studiedienst, waar hij vijf jaar geleden nauw betrokken was bij de federale regeringsonderhandelingen.

Loones werd de jongste minister in de regering-Michel. Enkel staatssecretaris Zuhal Demir is iets jonger. Loones is afkomstig uit kustgemeente Oostduinkerke, een deel van Koksijde, waar hij nog woont. In oktober trok hij de N-VA-lijst in Koksijde.

Zijn promotie tot minister volgde op het vertrek van Steven Vandeput, die zich zou voorbereiden op zijn burgemeesterschap in Hasselt. Het bood meteen de kans om een West-Vlaming zich nog enkele maanden in beeld te werken, na de tegenvallende resultaten bij de lokale verkiezingen in die provincie.

In een filmpje op social media reageert hij op zijn ontslag en is hij vooral scherp voor CD&V. "Ik begrijp totaal niet waarom de CD&V en Open VLD het Marrakesh-pact. Ik ben vooral vol onbegrip voor de situatie van CD&V. In West-Vlaanderen spreekt ze stoere taal, maar in Brussel merk ik iets anders. Hier in Brussel zie ik dat de CD&V nog liever kiest voor de Marrakesh-partijen. Dit zullen we voelen in West-Vlaanderen. We zullen meer overlast hebben op de snelwegparkings bijvoorbeeld. Dit wil ik niet."

Bekijk hieronder integraal de reactie van Sander Loones.