Bogaert belde De Crem al om Jabbeke te beveiligen

Sander Loones haalt, één dag na zijn ontslag als Minister van Defensie uit naar CD&V. Loones verwijt hen niet rechtlijnig te zijn in het migratiedebat. Hendrik Bogaert reageert. Hij nam al contact op de nieuwe Minister De Crem om Jabbeke beter te beveiligen.

Loones verwijt de CD&V dat ze in september nog moord en brand schreeuwden, bij monde van de burgemeesters die een snelwegparking op hun grondgebied hebben. De veiligheid werd onvoldoende gewaarborgd. Maar nu steunen ze wel het VN-migratiepact dat - nog volgens Loones - net meer transitmigranten naar onze streek kan brengen.

"N-VA heeft zelf te weinig gedaan"

CD&V-parlementslid Hendrik Bogaert uit Jabbeke vindt dat N-VA de hand in eigen boezem moet steken. Hij verklaart - fijntjes - dat hij zelf het pact niet zou ondertekenen mocht het bindend zijn. "Maar dat is het niet. N-VA heeft dit twee jar lang onderhandeld en nu het kalf een beetje verdronken lijkt voor hen, is het alsof ze weglopen van de situatie", klinkt het.

Contact opgenomen met De Crem om Jabbeke beter te beveiligen

Bogaert vindt ook dat N-VA met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon zélf niet genoeg heeft gedaan voor de aanpak van mensensmokkel in onze provincie."Er is nog altijd veel te weinig gedaan voor de snelwegparkings, zoals die van Jabbeke. Daar is nog altijd een zone van 200 meter zonder enige beveiliging. Ik heb contact opgenomen met Minister De Crem (Binnenlandse Zaken en partijgenoot van Bogaert) om dit aan te pakken"

