Samen studeren zal allicht weer kunnen

Het ziet ernaar uit dat studenten ook in deze tweede coronagolf samen zullen kunnen studeren in openbare gebouwen. In Antwerpen kan het al, en met de blok voor de deur onderzoekt ook provinciegouverneur Decaluwé bij ons de mogelijkheid.

Zo konden in mei en juni ook al meer dan 200 studenten in groep studeren in de oude Stadshallen van Brugge. Op de nodige afstand van elkaar en mits het in acht nemen van de veiligheidsmaatregelen. Brugge wil dit keer ook sportzalen openstellen, want die worden nu toch niet gebruikt. Zeker voor studenten die een geïsoleerd kotleven lijden kan in groep studeren het alleen zijn wat verzachten. Vrijdag is er opnieuw nationaal overlegcomité, waar burgemeesters wellicht meer duidelijkheid zullen krijgen over het studeren in groep.

