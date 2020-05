Studenten blokken in historische Stadshallen

Voor velen een absolute noodzaak, want thuis hebben ze geen rustig plekje om hun examens voor te bereiden. Brugge steekt hen nu een handje toe, want een pak zalen staan leeg door het afgelasten van evenementen. Student Simon Claeys: "Ja, het is een stuk beter dan thuis studeren, want daar zit je ook maar alleen. Ik ben hier met een vriend van mij om samen te studeren. Dat is toffer, en je hebt ook wat meer druk om te studeren. Je bent minder afgeleid, dus dat is positief."

Samen studeren is in coronatijden gebonden aan strikte regels. De historische locatie leidt de studenten niet af. Meer zelfs, samen studeren bevordert blijkbaar de slaagkansen. Brugge stelt naast de Stadshallen ook The Student Village en fuifzaal het Cachot ter beschikking.

