Roeselaarse leerlingen houden alweer protestmars

Ze trokken naar het secretariaat van de Scholengroep Sint-Michiels waar ze een gesprek hadden met de coördinerende directeur.

De leerlingen zien het niet zitten dat er onder andere een brede eerste graad komt binnen de scholengroep. De scholieren van het Klein Seminarie hielden gisterenmorgen al een symbolische actie door in het zwart gekleed een zitactie te houden. Maandagnamiddag trokken ze dan met verschillende scholen massaal de straat op, nadat een oproep werd gelanceerd op de Facebookpagina De Nieuwe Groote Stooringe .

De jongeren vrezen dat de scholen zullen samensmelten waardoor ze hun eigenheid zullen verliezen. Volgens de directeur van het Klein Seminarie is daar echter geen sprake van. Hij betreurt dat de plannen "een eigen leven beginnen leiden" op de sociale media. Coördinerend directeur Cottens van de scholengroep stuurde ook een mail naar alle ouders en leerlingen. "Daarin willen we nog eens onderstrepen wat de kernpunten zijn van het toekomstplan van de Scholengroep Sint-Michiel. Daarmee willen we de vele onwaarheden die via de sociale media verspreid zijn of die u vernomen hebt van een aantal personeelsleden ontkrachten."

