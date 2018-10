Protestmars tegen schoolhervorming Roeselare

Vanmorgen hielden de leerlingen een eerste actie, velen waren in het zwart gekleed. Ze gingen niet meteen naar de les, maar met een stoet en scherpe voordrachten maakten ze aan iedereen duidelijk dat ze niet akkoord gaan met de hervormingsplannen.

Na de middag hielden ze een tweede protestactie, samen met leerlingen van vier andere betrokken scholen. Ze verzamelden met zo'n 1.000 op de Botermarkt, en wilden naar de Kattestraat stappen. Daar zijn de centrale diensten van de scholengemeenschap gevestigd. Maar die actie was niet aangevraagd. De politie sloot dan ook de Botermarkt af, omdat ze anders de veiligheid niet kon garanderen. Rond 14 keerde iedereen naar zijn school terug..

Ook leerkrachten tegen hervorming

Op de Facebookpagina De Nieuwe Groote Stooringe trekken de leerlingen van leer tegen de directie. “De plannen van Cottens & Co werden gisteren door directeur Pouseele verdedigd tov de leerkrachten. Nadien stemden liefst 84% van de leerkrachten tegen het globale toekomstplan en tegen het voorgestelde samenwerkingsverband. Dit bewijst o.a. dat die plannen helemaal nooit of te nimmer in een overleg met leerkrachten of anderen ontwikkeld werden. Plannen worden door de strot geduwd. Als u met deze plannen verder gaat, gaat u regelrecht in tegen uw eigen lerarenkorps. Directeur Pouseele, u wil toch niet de geschiedenisboeken ingaan als de doodgraver van het Klein Seminarie? Trek deze plannen nu onmiddellijk en volledig in!”

Het nieuwe toekomstplan is eind vorige week voorgesteld aan alle leerkrachten en personeelsleden. Onder meer in het Klein Seminarie zit de schrik er nog altijd in om de eigen identiteit te verliezen. Door de hervormingen zouden ze moeten samenwerken met het VTI en het VABI.

Het doel van de hervormingen is om te komen tot een brede eerste graad, wat in veel andere scholengemeenschappen ook gebeurt.

