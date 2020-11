Roemenen riskeren tot drie jaar cel voor ramkraak op juwelier

De politie van zone Mira kreeg in de nacht van 2 mei een oproep voor een inbraak bij een juwelier in de Stormestraat. Bij aankomst waren de daders er al vandoor met de buit. Wat verderop merkten agenten een verdacht voertuig op. Ze zetten de achtervolging in en konden het voertuig klemrijden. De passagiers vluchtten te voet weg door de velden. De bestuurder kon worden gearresteerd. Een van de anderen werd later gevat in Schaarbeek, de derde werd opgepakt in Frankrijk. De vierde beklaagde is nog altijd voortvluchtig en zou zich in Canada bevinden.

Volgens de advocaat van het juwelierskoppel heeft de inbraak voor een enorm onveiligheidsgevoel gezorgd bij zijn cliënten. Twee jaar eerder werden zij ook al eens het slachtoffer van een tigerkidnapping. Hij vroeg een morele schadevergoeding van 25.000 euro elk.

Voor de eerste beklaagde, die volgens de procureur de leider van de bende is, werd een celstraf van drie jaar gevorderd. De andere drie beklaagden riskeren een celstraf van 30 maanden. Vonnis op 7 december.

LEES MEER: