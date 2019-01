Politie geeft beelden vrij van brutale overval

De federale politie heeft beelden verspreid van de brutale 'tigerkidnapping' van midden november in Waregem. Die waren te zien in het programma 'Faroek'.

Drie overvallers dwongen de juwelier toen om zijn zaak binnen te gaan en alle alarmen uit te zetten. Ze maakten uiteindelijk meer dan 2,5 miljoen euro aan juwelen buit. De federale politie heeft beelden verspreid van de brutale tigerkidnapping van midden november in Waregem. De verzekeringsmaatschappij wil nu 250.000 euro geven voor een gouden tip die naar de daders of de buit leidt.

Op 13 november worden juwelier Ronny Haesevoets en zijn vrouw Régine Libeert thuis brutaal overvallen door drie gewapende mannen. Ze sluiten de vrouw op in de koffer van haar auto en dwingen de juwelier om naar zijn zaak in de Stormestraat in Waregem te gaan en er alle alarmen uit te zetten. Ze dreigen ermee zijn hele familie uit te moorden. Het trio rooft letterlijk de hele zaak leeg.

Gouden tip = 250.000 euro

De overvallers dwingen de juwelier ook om de kluis met tijdslot te openen. Ze nemen alle tijd om de juwelen, diamanten en horloges weg te stoppen. Daarna overgieten ze de man met ammoniak en dreigen ermee hem in brand te steken. Uiteindelijk sluiten de overvallers de juwelier op en vertrekken ze met gierende banden. De vrouw heeft zich intussen kunnen bevrijden en verwittigt de politie. Die is nu op zoek naar getuigen, onder meer naar deze man die tijdens de feiten voorbijwandelt, en ook naar de chauffeur van een witte bestelwagen die zich voor de auto van de overvallers parkeert.

Wie een gouden tip geeft, krijgt 250.000 euro. Wie tips heeft kan contact opnemen met de federale politie op 0800/30.300 of via mail opsporingen@police.belgium.be

