Sterrenrestaurant Boury uit Roeselare fonkelt nog net iets meer, nu ook de derde Michelinster binnen is.

Restaurant Boury behoort nu tot de absolute wereldtop, want er zijn wereldwijd slechts 137 driesterrenrestaurants opgenomen in de Michelingids. Vandaag bleven de deuren nog dicht voor de klanten. Het ideale moment voor heel het team om alles nog even te laten bezinken, en om meteen ook al nieuwe plannen te smeden.

