"Ultieme bekroning als chef": Derde Michelinster voor Boury Roeselare

Restaurant Boury uit Roeselare haalt zijn derde Michelinster binnen. Rebelle uit Marke van chef Martijn Defauw was de enige nieuwkomer in onze provincie, met een eerste Michelinster.

De verwachtingen bij West-Vlaamse chefs waren hooggespannen. Restaurant Rebelle in Marke, van chef Martijn Defauw krijgt zijn eerste michelinster. Het gonst ook van de geruchten over een driesterrenrestaurant.

"Verrast"

Maar de verrassing -de ceremonie leek zowat afgelopen- kwam op het einde: restaurant Boury uit Roeselare haalt zijn derde ster binnen, en staat in België en Luxemburg zo naast Het Zilte van Viki Geunes en Hof van Cleve van Peter Gossens. "Het gonsde al even, maar het is echt een verrassing, ultieme bekroning als chef," zegt Boury. "En dat doe ik met mijn vrouw die dag in dag uit de gasten ontvangt en in de watten legt. En ook mijn broer, actief in de Boury Academy."

DRIE STERREN

Boury - Roeselare (NIEUW)

TWEE STERREN

Hostellerie Le Fox – De Panne

De Jonkman - Sint-Kruis + Groene ster

La Durée – Izegem

Castor - Beveren-Leie

Bartholomeus - Knokke-Heist

ÉÉN STER

Carcasse- Sint-Idesbald

M-Bistro - Nieuwpoort

Zet’Joe - Brugge

Sans Cravate – Brugge

Bar Bulot - Brugge

De Zuidkant – Damme

Marcus – Deerlijk

Hostellerie St-Nicolas – Elverdinge (VERLIEST 1*)

Boo Raan - Knokke Heist

Cuines, 33 – Knokke Heist

Sel Gris – Knokke-Heist

Rebelle - Marke (NIEUW)

Vol-Ver – Marke

L'Envie - Sint-Denijs Zwevegem

Goffin - Sint-Kruis

VERLIEZEN HUN STER:

Auberge de Herborist – Sint Andries

L.E.S.S. - Brugge

Den Gouden Haerynck - Brugge (gestopt)

Hiele - Koksijde (gestopt)





ZOMETEEN EEN VOLLEDIG OVERZICHT

Lees ook: