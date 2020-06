Redders opnieuw op post aan zee

Dit weekend openen alle reddersposten aan de kust opnieuw, en dat meteen in volle bezetting. De Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) is naar eigen zeggen klaar voor een drukke zomer.

In totaal gaat het om 82 reddersposten, verspreid over 34 kilometer strand. De posten zijn dagelijks open van 10u30 tot 18u30. Hoewel er voorgaande jaren al eerder kon gezwommen worden in zee, was dat dit jaar niet mogelijk vanwege de coronacrisis.

Veilig op het strand in coronatijden

Net omdat meer Belgen vakantie in eigen land doorbrengen, zijn verschillende maatregelen getroffen om de veiligheid van de redders en kusttoeristen te verzekeren. Die gaan van extra opleidingen voor het personeel tot de aankoop van voldoende EHBO- en beschermingsmateriaal. Net voor de start van het zwemseizoen kregen de redders ook groen licht voor het gebruik van beademingsballonnen.

Strandbezoekers worden in de eerste plaats gevraagd hun gezond verstand te gebruiken. Op www.dekust.be kunnen verder de strandplannen die de kustgemeenten maakten om de veiligheid te optimaliseren geraadpleegd worden.

Verloren gelopen kinderen

Naast baders en watersporters in moeilijkheden, vervullen de redders eveneens een belangrijke rol voor verloren gelopen kinderen. Ook dit jaar worden aan de kust opnieuw 750.000 gratis polsbandjes voor kinderen verdeeld. Met de bandjes, deze keer met de afbeelding van Samson of Kabouter Plop, kunnen kinderen bij verschillende handelaars bovendien op een voordeel rekenen.

Veilig zonnen en milieu

Verder zetten de redders dit jaar hun schouders onder de campagne van Stichting tegen Kanker om het belang van zonnebescherming om huidkanker te kunnen voorkomen te promoten.

Samen met Mooimakers (OVAM) worden ook gratis afvalzakjes verspreid in alle kustgemeenten.

