Kustredders mogen toch reanimeren met beademingsballonnen

De Kustreddingsdienst is opgelucht dat er voor de opening van het zwemseizoen op 27 juni nog duidelijkheid is. Enkel een beperkte groep redders die daartoe is opgeleid, zal de beademingsballonnen mogen gebruiken.

Er heerste al enkele dagen onduidelijkheid over het al dan niet gebruiken van de zogenoemde ballonmaskers door redders. Door het nieuwe coronavirus kunnen redders namelijk geen mond-op-mondbeademing uitvoeren. Daarop had de Kustreddingsdienst toestellen aangekocht om drenkelingen indien nodig toch te kunnen beademen. Maar volgens de wet is het gebruiken van zo'n masker een medische handeling die enkel mag uitgevoerd worden door zorgverleners die daartoe gekwalificeerd zijn, wat bij redders niet altijd het geval is.

"In het Strafwetboek staat een plicht tot hulpverlening en daar kunnen onze kustredders beroep op doen deze zomer", verduidelijkt De Block nu. De Kustreddingsdienst is blij dat er nog voor de opening van het zwemseizoen duidelijkheid is. "We kunnen nu volledig voorbereid en in alle veiligheid van start gaan op 27 juni", aldus An Beun van de dienst.

