Red ons station: Kortrijks protest haalt handtekeningen op

Met een spandoek stelde het protest zich op voor de gevel van het stationsgebouw, dat voorlopig nog rechtstaat. Tegenstanders van de plannen om het oude station te slopen, vroegen voorbijgangers om zich aan te sluiten bij hun zaak door bezwaarschriften te ondertekenen. Een klein orkest bracht op de trappen voor de ingang ook hulde aan het station. De vergunning om het oude stationsgebouw te vervangen door een nieuw, is al aangevraagd. Er is een openbaar onderzoek dat op 15 september afloopt.

Bedreigde erfgoedsite

Sympathisanten wijzen op de unieke naoorlogse architectuur van het pand en zijn historische waarde als overblijfsel van de wederopstanding van de stad na bombardementen in de Tweede Wereldoorlog. Het station werd in 1956 geopend. Eerder verzamelde een petitie al 3000 handtekeningen om de afbraak terug te draaien. Europa Nostra en het European Banking Institute bestempelden het Kortrijks station als een van de zeven meest bedreigde Europese erfgoedsites in 2023.

"Dit moet bewaard blijven"

Gemeenteraadslid Moniek Gheysens zette haar handtekening mee onder de bezwaren. Als lid van Team Burgemeester gaat ze zo tegen de lijn van de stadscoalitie in. "Ik ben 74 jaar en niemand zal mijn nog commanderen", verduidelijkt ze. "Ik geloof niet in partijen maar wel in mensen. De collega's van Team Burgemeester blijven hiermee ook goede vrienden, maar dit moet bewaard blijven", zegt ze over het station.

Normaal gezien beginnen de werken voor een compleet nieuw station en bijhorende stationsomgeving in het najaar van 2025. Ze zullen tien jaar duren en kosten in totaal negentig miljoen euro. Momenteel zijn er al wegenwerken aan de gang rond het station.

