Zo zien het nieuwe stationsgebouw en -plein van Kortrijk eruit, werken zullen 10 jaar duren

In Kortrijk zijn de plannen voor het nieuwe stationsgebouw en -plein voorgesteld. De hal gaat volledig ondergronds, onder de sporen. Boven de perrons komt een centrale luifel. De werken starten in het najaar van 2025 en zullen bijna 10 jaar duren. Kostprijs: 90 miljoen euro.

De nieuwe stationshal onder de sporen en perrons functioneert als een 19 meter brede en 100 meter lange verbindingsgang voor voetgangers tussen de twee fietsenstallingen en tussen de bus- en treinperrons onderling. De hal zorgt ook dat voetgangers en fietsers van het Stationsplein en de Tolstraat naar de Minister Tacklaan en de Bloemistenstraat geraken en omgekeerd. Ook de nieuwe ondergrondse parking is met de stationshal verbonden.

Verhoogde perrons

De perrons zelf worden met 45 centimeter verhoogd, tot een hoogte van 75 centimeter boven de sporen, om vlot de trein op en af te stappen. Een luifel boven de sporen zorgt voor beschutting tijdens het wachten. Die wordt afgewerkt met hout en een transparante kunststof. Hij heeft een overspanning van 80 meter en is op het hoogste punt 17 meter boven het maaiveld van het Stationsplein.

Stationsplein

Het Stationsplein wordt groener en helt af tot het travel center van het station. Er is ruimte voor terrassen. De stad en De Lijn werken de details later verder uit.

Busstation

Er komt ook een ondergrondse fietsenstalling voor 3.000 fietsen. En een nieuw busstation met een ruim, toegankelijk en rolstoelvriendelijk perron en real time informatieborden. Het perron wordt voorzien van een luifel.

Timing en prijskaartje

In het najaar van 2025 starten de voorbereidende werken. In het voorjaar 2026 zijn de perrons 7 en 8 als eerste aan de beurt. Het duurt ongeveer 8,5 jaar om alle perrons en overkappingen te vernieuwen. Ondertussen start ook de pleinaanleg. De realisatie van de tunnel en de fietsenstalling in de Minister Tacklaan en de Bloemistenstraat komen aan de beurt in 2027. De heraanleg van het Stationsplein, de Tolstraat en de Doornikselaan komen als laatste aan de beurt. De opening van het nieuwe station staat gepland in 2034.

Prijskaartje van het hele project is 90 miljoen euro. Het grootste deel wordt betaald door de NMBS, maar ook de stad Kortrijk zelf betaalt zo'n 18 miljoen euro.