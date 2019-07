Recreatieverbod op Boudewijnkanaal door giftige algen

Uit een analyse van de Vlaamse Milieumaatschappij van een staal water uit het Boudewijnkanaal in Brugge blijkt wel degelijk dat er giftige algen in het water zitten.

Gisteren werd al duidelijk dat de waterkwaliteit er erg slecht was, met veel krabbensterfte tot gevolg. De VMM bevestigde dat er giftige algen aanwezig zijn in het kanaal, van het type prorocentrum. Contact met of inname van besmet water kan schadelijk zijn voor mens, dier en gewas, en kan o.a. misselijkheid en diarree veroorzaken.

Daarom verbiedt bevoegd schepen van leefmilieu Franky Demon elke vorm van zachte recreatie op het kanaal. Het gaat dan onder meer over kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden… Zwemmen in het kanaal was sowieso al verboden. Pleziervaart blijft wel toegelaten. Het is erg moeilijk om te voorspellen hoelang dit recreatieverbod zal gelden.

Lees ook: