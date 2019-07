Waterkwaliteit van Boudewijnkanaal heel slecht

De volledige waterkolom is zuurstofloos, wat zorgt voor een sterke geurhinder. Vissterfte, zoals in 2017, is er nog niet maar wel een grote krabbensterfte. De oorzaak van het probleem ligt bij massale algenbloei. Die halen de zuurstof uit het water. Algen bloeien dan weer wanneer er fosfor in het water is. En dat kan alleen maar door lozingen. De grootste bron van fosfor in het Boudewijnkanaal is de lozing van de rioolzuiveringsinstallatie van Aquafin. De stad Brugge liet een staal nemen en wil zo snel mogelijk een analyse ervan. Ze vraagt intussen om het contact met het water te vermijden.