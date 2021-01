Provincie keurt komst windmolens in Ieper toch goed

De provincie West-Vlaanderen heeft de omgevingsvergunning voor Aspiravi goedgekeurd voor de bouw van twee windmolens in Ieper.

Aan de goedkeuring zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Aspiravi wil langs de A19 ter hoogte van de Verlorenhoekstraat turbines optrekken met een productiecapaciteit van 6,6 MW.

Tegen de bouw werden vanuit Ieper als Zonnebeke honderden bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Onder meer in verband met bezorgdheden over het uitzicht van het cultuurhistorisch landschap en geluid en slagschaduw. De stad Ieper en de gemeente Zonnebeke gaven een ongunstig advies.

Voldoende garanties

De deputatie en de Omgevingsvergunningscommissie menen dat, mits het respecteren van de normen zoals omschreven in Vlarem II er voldoende garanties zijn dat de hinder van deze windmolens onder controle is, zoals: maximum acht uur slagschaduw op jaarbasis met maximum een half uur slagschaduw per dag. Ook de geluidsnormen liggen vast en ook kunnen altijd gecontroleerd worden. De deputatie toont begrip voor de bezwaren van de omwonenden, maar de dichtste woningen bevinden zich op ruim 300 meter.

Lees ook: