De windmolens zouden komen in Sint-Jan, aan beide zijden van de A19. De buurt is niet tegen groene energie, zeggen ze, maar de impact van windturbines op die plaats is immens. Ze denken daarbij met 200 meter hoogte per turbine aan visuele hinder, aan slagschaduw en geluidsoverlast.

Buurtcomité

Vooral op de wijk Het Wieltje is de onrust groot, zij wonen op zo’n vierhonderd meter van de plek waar de windmolens zouden komen. Er is met "Frontwind Sint-Jan Ieper" nu een buurtcomité opgericht.