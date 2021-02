Protestgroep heeft alternatieven voor knip in Driekerkenstraat

Zoals algemeen bekend start Stad Kortrijk met de herinrichting van de Driekerkenstraat in Bissegem.

Daarmee wil de stad de leefbaarheid en verkeerveiligheid optimaliseren. Maar de actiegroep 'Geen knik in de Driekerkenstraat" kan niet leven met de maatregel waarbij de verbindingsweg tussen Bissegem en Marke deels afgesloten wordt, waardoor er geen rechtstreekse verbinding meer mogelijk wordt tussen Marke en Bissegem. (Lees verder onder de foto)

De protestgroep heeft inmiddels twee alternatieven klaar liggen die de veiligheid en leefbaarheid bewaren. Die willen ze voorleggen aan de bevolking en de stad.

"Ons eerste voorstel is om de huidige fietsstraat te behouden, maar te starten zonder knip. Na een grondige studie en analyse kan dan gekeken worden of de knip toch nog noodzakelijk is. Het tweede voorstel zou zijn om een dubbelrichtingfietspad aan te leggen aan de schoolzijde van de Driekerkenstraat en wat te schuiven met parkeerplaatsen zodat toch nog tweerichtingsverkeer mogelijk blijft", zegt Arne Beerens van de protestgroep.

Ze hebben intussen ook een petitie die ze aan bevoegd schepen Axel Weydts willen overhandigen. In een kleine maand tijd hebben ze meer dan 1000 stemmen verzameld bij bewoners van Bissegem en Marke. "Het zijn dus echte bewoners van die gemeenten die reageren", zeggen ze bij "Geen knik in de Driekerkenstraat"

