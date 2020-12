Protest tegen knip in straat in Bissegem

Over zo'n twee jaar krijgt de drukke verbindingsweg een facelift met veel groen en vooral meer plaats voor fietsers. Niemand is tegen meer veiligheid en leefbaarheid, maar omrijden vanuit Marke om in Bissegem te raken, is voor sommigen een brug te ver. Rebbeca Kints van de actiegroep 'Geen knip in Driekerkenstraat': "Die knip is een asociale maatregel omdat het probleem wordt verlegd naar andere wegen waar ook scholen en woonzorgcentra zijn. Of ook naar de ring maar ook die zit al vol".

Bijsturing?

Zo'n 400 mensen zijn tegen de knip. Maar ook heel wat mensen zijn voor. Vooral in de schoolomgeving en rond het woonzorgcentrum. Een adviesraad met mensen uit Bissegem gaf het plan mee vorm met meer leefbaarheid en vooral minder auto's, ook al moet je dan wat omrijden. Voor schepen van mobiliteit Axel Weydts komt de knip er zeker. De protestgroep hoopt dan weer dat er toch nog een bijsturing mogelijk is.

