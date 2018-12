Nieuwe sluis komt aan oude Visartsluis

Volgens minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) wordt de Haven van Zeebrugge op die manier toegankelijk voor de nieuwe generatie grote autocontainerschepen. Tegelijk blijft het aantal onteigeningen in dat scenario beperkt tot 35.

Na meer dan 10 jaar studies en overleg lijkt de knoop over de ontsluiting van de achterhaven van Zeebrugge doorgehakt. De geplande nieuwe zeesluis (naast de bestaande Vandammesluis) komt op de plaats van de verouderde Visartsluis. De nieuwe sluis krijgt een lengte van 427 meter, een breedte van 55 meter en een diepte van 18,5 meter, waardoor ook de volgende generatie 'Car Carriers' (265 meter lang en 40 meter breed) toegang kunnen krijgen tot de grootste autohaven ter wereld.

Het plan voorziet in de aanleg van een nieuwe verbindingsweg (Nx) die al het doorgaand verkeer via een tunnel onder de nieuwe sluis laat gaan. Het lokale autoverkeer, de fietsers en de kusttram zullen over de beide sluishoofden kunnen rijden: als één van de zijden van de sluis in gebruik is, dan kan het lokale verkeer gewoon via de andere zijde.

Flankerende maatregelen

Volgens minister Weyts komt er een actieplan met een rits flankerende maatregelen. "Het aantal onteigeningen blijft in dit scenario ook beperkt tot 35, terwijl dat in andere scenario's opliep tot 200", aldus minister Weyts. Voor de betrokken onteigenden komt er een begeleidingsplan met ondersteunende maatregelen en alternatieven.

In totaal gaat het voor de Haven van Zeebrugge om een investering van zo'n 1 miljard euro. Minister Weyts: "Ik besef ten volle dat dit toekomstscenario gepaard gaat met onteigeningen. Maar als we kiezen voor de verdere groei van de Haven van Zeebrugge met meer jobs, dan kunnen we niet anders. Dit is een scenario waarmee we slechts een beperkt aantal mensen treffen en toch snel de nieuwe sluis kunnen realiseren. Tegelijk investeren we in de lokale mobiliteit en de leefbaarheid, want we sturen al het doorgaand verkeer door een tunnel".

Haven tevreden

De Haven van Zeebrugge is blij dat er een beslissing is genomen rond de zeesluis. Het ontwerp van het voorkeursscenario is vrijdag door de Vlaamse regering goedgekeurd. De nieuw sluis komt op de Visartsite. Joachim Coens: "We zijn blij met deze nieuwe stap in een lang proces. Dit is ontzettend belangrijk voor de economische groei van de haven en vooral voor het bereik van de achterhaven. De huidige sluis dateert van 1905 dus een oplossing drong zich op", aldus Joachim Coens, gedelegeerd bestuurder van de Brugse zeehaven.

