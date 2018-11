Protest loont: Scholengroep bergt hervormingsplannen op

De Scholengroep Sint-Michiel in Roeselare zet haar hervormingsplannen stop.

Tegen de plannen kwam heel wat protest, omdat bepaalde scholen vreesden dat ze hun identiteit zouden verliezen. Nochtans ging het om een vergaande samenwerking, maar niet om een fusie. In oktober werden de hervormingsplannen on hold gezet, nadat minister Crevits de school een gebrekkige communicatie verweet en ook de Roeselaarse burgemeester zich mengde in de discussie. Er waren ook protesten van leerlingen op straat.

Maar nu worden de gesprekken dus volledig stopgezet. Individuele scholen mogen wel gesprekken opstarten of blijven voeren, op vrijwillige basis.

Vanaf 1 september 2019 wordt in alle scholen van de scholengroep ook de modernisering van de eerste graad uitgerold, daar kunnen de scholen niet onderuit. Het decreet voorziet ten minste 27 uur algemene vorming en een aantal lesuren dat door de scholen zelf kan bepaald worden. De scholengroep richt ook twee nieuwe basisopties in: Voeding en horeca (2A & 2B) binnen VISO, en Sport (2A & 2B) binnen VABI of VTI.

Voorzitter Jan-Vincent Lefere: “De Raad van Bestuur hoopt dat personeel en directie zich nu weer met hun kernopdracht kunnen bezig houden en verder kunnen werken aan een blijvend, sterk, progressief en gevarieerd studieaanbod in Roeselare en Ardooie.”

