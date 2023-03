Politie verwacht morgen verkeershinder door tractorenactie boeren

Dat kan van ’s morgens vroeg al verkeershinder veroorzaken op verschillende belangrijke verkeersassen in Vlaanderen. In alle Vlaamse provincies zijn er verzamelpunten voor de aangekondigde betoging. Voor West-Vlaanderen zijn dat Gistel en Ieper. Van daaruit willen deelnemers met tractoren via secundaire wegen naar Brussel rijden en dat vanaf 6 uur ’s ochtends. (lees verder onder de kaart)

De terugkeer van de deelnemers is in de namiddag gepland, via dezelfde reiswegen, en kan opnieuw voor verkeershinder zorgen.

