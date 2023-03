Regering-Jambon schort stikstofonderhandelingen op zonder akkoord

De top van de Vlaamse regering is woensdagochtend zonder akkoord over het stikstofdossier uit elkaar gegaan.

De top van de regering-Jambon zat sinds dinsdag 18 uur samen in een poging een nieuw stikstofakkoord te sluiten. Na meer dan 16 uur onderhandelen zijn de onderhandelingen nu opgeschort zonder globaal akkoord. Wanneer er verder onderhandeld wordt, is nog onduidelijk, maar minister-president Jan Jambon moet dus straks naar het actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement zonder akkoord.

CD&V houdt vast aan twee eisen. Eén: de landbouw wordt te streng getroffen in vergelijking met de industrie. Dat moet anders. En twee: als verschillende landbouwbedrijven bij een natuurgebied liggen, maar één ervan stopt. dan moet de uitstootmarge van dat bedrijf naar de anderen gaan. Daar blijft het schoentje vooral wringen. Deze namiddag volgt er normaal gezien een actuadebat in het Vlaams Parlement.

"Politieke spelletjes moeten stoppen"

De Groene Kring, de grootste overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en tuinbouwsector, hoopt dat er alsnog een goed akkoord uit de bus komt. “We zien dat het lot van de jonge boeren nu echt op tafel ligt”, zegt de voorzitter van Groene Kring Bram Van Hecke. “We zien liever dat er nog een week verder onderhandeld wordt dan dat de regering nu snel tot een akkoord was gekomen”. De geplande actie van vrijdag gaat door. Dan trekken verschillende landbouworganisaties met tractoren naar Brussel om actie te voeren voor de toekomst van jonge boeren. “Wij willen dat de politieke spelletjes stoppen”, aldus nog Bram Van Hecke.

