Vorige week zorgde een filmpje op sociale media voor heel wat ophef. Een Porsche nam de volledige rotonde al driftend, dat is opzettelijk in overstuur rijden. De man is ondervraagd door de politie over zijn gevaarlijk rijgedrag en zijn dossier is overgemaakt aan het parket. Op Facebook circuleerde een oproep van anderen om dit morgen nog eens te doen. De oproep werd intussen verwijderd maar de politie neemt geen risico en zal morgen scherpe controles houden aan de rotonde.

