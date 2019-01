Eigenaar paarse Porsche opgespoord door politie

De eigenaar van een paarse Porsche die met gierende banden rond de rotonde aan Poco Loco in Roeselare driftte, is geïdentificeerd. Dat zegt Carl Vyncke van politiezone RIHO.

Uit verder onderzoek moet nu blijken of de eigenaar ook achter het stuur zat op het moment van de feiten. “De eigenaar wordt eerstdaags verhoord”, legt Carl Vyncke uit. “De boete kan oplopen tot 4.000 euro en het rijbewijs van de bestuurder kan 15 dagen tot 5 jaar ingetrokken worden.”

Intussen kreeg de politie twee gelijkaardige filmpjes in handen. “Op de beelden zien we dat twee verschillende bestuurders het rijgedrag van de bestuurder van de paarse Porsche kopiëren. De feiten vinden telkens plaats rond de rotonde aan Poco Loco. Het is een uiterst gevaarlijke situatie, de bestuurders rijden bovendien minder vlot”, aldus Carl Vyncke.