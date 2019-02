Plannen De Sol Blankenberge afgevoerd

Het nieuwe stadsbestuur van Blankenberge, onder leiding van burgemeester Daphne Dumery, vindt dat er andere problemen zijn in Blankerge die moeten worden aangepakt, in plaats van het project De Sol.

10 jaar geleden opgestart

De Provincie werkte sinds eind 2008, in samenwerking met de stad Blankenberge, aan een visievorming rond dit gebied. In 2013 ondertekenden de Provincie West-Vlaanderen en de stad Blankenberge een samenwerkingsovereenkomst . Het milieueffectrapport goedgekeurd in 2015 en vorig jaar werd ook de voorlopige vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘De Sol’ goedgekeurd.

Maar nu gaan de plannen dus toch niet door.

Oud-burgemeester Blankenberge: "onbehoorlijk bestuur!"

Patrick De Klerck, oud-burgemeester van Blankenberge reageert vol ongeloof op die beslissing. Patrick De Klerck: “Dit is een daad van onbehoorlijk bestuur ! Een dossier waar reeds meer dan 10 jaar aan werd gewerkt en zeer veel inspanningen vergde om tot een goed einde te brengen, werd met één pennentrek van de stad Blankenberge naar de prullenbak verwezen. Enkele de studiekosten voor het dossier kostten reeds meer dan 600.000 euro aan de provincie.

Dit is een streep door de rekening van de toeristisch recreatieve en ecologische mogelijkheden voor de stad Blankenberge. Het is spijtig dat “het kind met het badwater wordt weggesmeten” zonder dat er vanuit het college een alternatief voorstel werd gesuggereerd. Het is een erfenis van het huidig bestuur welke we de volgende decennia zullen meeslepen…”

