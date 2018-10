Woonproject De Sol op de helling

Het gaat om de aanleg van een ecogolfterrein en een vastgoedproject van vierhonderd woningen aan de Oostkant van Blankenberge.

Maar de N-VA, Sp.a en CD&V, die vanaf januari Blankenberge besturen, zien dat ambitieuze plan niet zitten.Ze zijn zelfs ronduit tegen.

De ontwikkeling van het gebied De Sol sleept het stadsbestuur al een poos mee. Van in de tijd dat het tussen Open VLD en N-VA en sp.a nog koek en ei was. Björn Prasse: "Ik roep absoluut op aan de nieuwe meerderheid om het kind niet met het badwater weg te gooien en naar de toekomst te kijken. Het is ook een woonuitbreidingsgebied. Dat betekent dat er nood is, anders krijg je dat niet van Vlaanderen. Het betekent ook toeristisch en socio-economisch een meerwaarde. Ik denk dat ze zich nog eens moeten bezinnen vooraleer ze forse standpunten innemen."

De oproep is geen toeval. Het De Sol project staat morgen op de agenda van de gemeenteraad. De nieuwe coalitiepartners willen het dan al de doodsteek geven. Met een wisselmeerderheid met veertien van de vijfentwintig stemmen is de kans groot.