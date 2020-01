Picanol Ieper start -voorzichtig- weer op

Na een week start Picanol in Ieper vandaag weer op. Het bedrijf is vorige week getroffen door een cyberaanval.

De weefgetouwenfabrikant heeft bijna een week stilgelegen, nadat hackers het IT-netwerk hadden platgelegd. Ze eisen losgeld om het weer te doen werken, maar daar wil Picanol niet op ingaan. De IT-afdeling heeft het hele weekend doorgewerkt, het bedrijf is daarom nu klaar voor een nieuwe -zij het voorzichtige- start.

"Een deel van het personeel, zo'n 150 van de 1.500 werknemers, kan vandaag weer aan de slag," zegt Frederic Dryhoel, "We zijn een productiebedrijf met veel activiteiten die aan elkaar geschakeld zijn. We starten vandaag met de gieterij. Als alles goed en veilig gebeurt bekijken we welke volgende afdelingen we in kunnen opstarten."

Over het onderzoek geeft Picanol geen verder commentaar, ook niet of er al dan losgeld is betaald. Ook in Roemenië en China ligt de productie nog stil en het aandeel op de beurs blijft voorlopig geschorst.

Lees ook: