Cyberaanval legt Picanol lam

De fabriek in Ieper en ook de afdelingen in China en Roemenië liggen grotendeels stil. De woordvoerder spreekt van een grote impact. De anonieme hackers vragen het bedrijf om contact op te nemen, om dan allicht te betalen om het IT-systeem weer operationeel te krijgen. Maar Picanol gaat daar niet op in en heeft intussen de politie verwittigd. Het bedrijf probeert via backups zelf weer controle te krijgen over het systeem, zodat de productie kan heropstarten. Picanol hoopt dat dat tegen morgen lukt, maat dat is nog niet zeker. De avond- en nachtploeg mag alvast thuisblijven.

"We kregen deze ochtend melding van onze fabriek in China dat een aantal systemen daar plat liggen. Daarna kwam dezelfde melding uit Ieper", zegt communicatiedirecteur Frederic Dryhoel. "Op sommige afdelingen kan nog gewerkt worden, maar een groot deel van de productie ligt stil."