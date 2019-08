Parket: "man die ex neersteekt blijft aangehouden"

De man van 30 uit Staden die maandagavond zijn ex neerstak, blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer van Ieper beslist. De jonge vrouw verkeert ondertussen niet meer in levensgevaar.

Het drama speelt zich maandagavond af in de Walstraat in Staden. Na een uit de hand gelopen ruzie grijpt de man naar een mes en bedreigt hij zijn ex-vriendin van 24. De jonge vrouw vlucht het huis uit en wil hulp zoeken in de hoeve aan de overkant van de straat, maar daar geraakt ze niet. De man haalt haar in en steekt haar een tiental keren in de armen en benen, ook haar luchtpijp wordt geraakt. Ondertussen is haar toestand stabiel. Volgens zijn advocaat toont de dader nu spijt.

Al langer ruzie

De twee hadden al langer ruzie. Meer dan een maand geleden besloten ze om dan ook een punt te zetten achter hun relatie, maar toch woonden ze nog samen. De vrouw dreigde maandagavond om hem te verlaten en toen kookten de potjes over.

