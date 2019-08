Man steekt ex neer voor ogen van buurmeisjes

Steven C. ging door het lint en haalde een mes boven. Daarop zette Lydia D. het op het lopen, ze rende naar de buren. Toch slaagde Steven C. erin om haar tien keer te steken, en dat voor de ogen van twee buurmeisjes. Ze liep zware steekwonden op in de buik, de armen en de benen. De buren verwittigde de politie en die kon de dader oppakken. Hij intussen aangehouden voor poging tot doodslag. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ze zou intussen buiten levensgevaar zijn.