Parket: 'Lichaam in beek Blankenberge wellicht man die al sinds eind januari vermist was'

Het levenloze lichaam dat gisteren is gevonden in een beek in Blankenberge, is wellicht dat van een man van 39 die sinds begin dit jaar spoorloos is.

De akelige vondst gebeurde zondagmiddag rond één uur in de buurt van camping Dallas in Blankenberge. Het lichaam was in staat van ontbinding. Hoe lang de persoon daar al lag, moet nog onderzocht worden.

Volgens het parket gaat het nu naar alle waarschijnlijkheid om een man van 39 uit Oostende, die sinds eind januari vermist was. De officiële identificatie loopt nog. Morgen wordt een autopsie uitgevoerd om meer duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden waarin de man om het leven is gekomen.

