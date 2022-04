Parket bevestigt: kraslotje 250.000 euro terecht. Transmigrant moet nog wachten op z'n geld

Het parket van West-Vlaanderen bevestigt dat de transmigrant die eind maart in Zeebrugge 250.000 euro won met een kraslotje, terecht is. Net als het lotje zelf. Maar de man moet wel nog even wachten tot hij z'n geld in handen heeft.

De speurtocht naar de man en het kraslotje was al een tijdje bezig. Het bizarre verhaal kwam eind vorige maand naar boven. Een transmigrant kocht een kraslotje in een supermarkt in Zeebrugge. Dat bleek het winnend lot te zijn van 250.000 euro. Maar sindsdien waren zowel de man als het lotje spoorloos. Tot afgelopen vrijdag.

Nog even wachten op het geld

Drie mannen boden zich toen aan bij de Nationale loterij. Met het winnende kraslotje op zak. Maar de winnaar zelf was niet aanwezig. Het drietal werd even opgepakt, tot ook de winnaar en zijn advocaat opdoken. Het kraslotje ligt voorlopig bij de Brugse politie. De man zal ook effectief zijn winnende geldsom van 250.000 euro ontvangen. Of hij nu geldige verblijfspapieren heeft of niet, dat maakt in dit geval niets uit. Maar de politie houdt het lotje bij tot de man een manier gevonden heeft om z'n geld te ontvangen. Dat wordt niet cash overgemaakt, maar meestal met een storting op een rekening.