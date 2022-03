Transmigrant wint 250.000 euro met kraslot, maar is sindsdien spoorloos

Opmerkelijk verhaal in Zeebrugge: daar heeft een transmigrant het groot lot gewonnen: 250.000 euro met een krasbiljet. Maar een week later heeft hij zich nog altijd niet gemeld.

De man kocht het lot in een supermarkt in Zeebrugge. Als hij daar het lotje krast, merkt hij dat hij een flink bedrag heeft gewonnen. In de winkel sturen ze hem door naar het hoofdkantoor van de Nationale Loterij in Brussel.

"Recht op het geld"

Maar sindsdien is hij spoorloos. Niemand weet ook wie hij is. Als hij zich aanmeldt krijgt hij desnoods een cheque, want zonder papieren kan je in ons land geen rekening openen. "Dat is in onze procedure op zich geen probleem. De rechtmatige eigenaar heeft recht om het geld te krijgen", zegt Joke Vermoere van de Nationale Loterij.

"Dus in onze procedure betalen wij het geld uit aan diegene met het winnende kraslot. Zo hebben we bijvoorbeeld eerder al toeristen uit Frankrijk die hier winnen, uitbetaald op hun rekening in Frankrijk."